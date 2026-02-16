Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:32, 16 февраля 2026Культура

Уехавший из России Меладзе выступит в турецких отелях

Певец Валерий Меладзе выступит перед русскоязычной аудиторией в отелях Турции
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Уехавший из России певец Валерий Меладзе даст несколько концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах. Об этом пишет РИА Новости.

В 2026 году артист девять раз выступит в пятизвездочной гостинице в Белеке. Также у Меладзе запланирован концерт в Кемере.

По словам представителей отелей, выступления могут посетить как постояльцы отеля, так и те, кто приобрел билеты на концерт. «Список артистов составлен исходя из запросов аудитории и повторяется не первый год. У нас много русскоговорящих гостей», — добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что продюсер и композитор Константин Меладзе заработал более 100 миллионов рублей в России за 2025 год. По данным Shot, чистая прибыль лейбла «Меладзе Мьюзик» за год увеличилась на 15 миллионов, а с начала специальной военной операции — в семь раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве заблокированные в горящем хостеле люди собрались прыгать с четвертого этажа

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки

    Появились подробности о расправе над российской семьей на Новый год

    Россиян предупредили о зимних автоштрафах с дорожных камер

    В топ-3 покупателей одного российского продукта попали Эстония и Латвия

    Полуголый мужчина после штурма российского спецназа попал на видео

    Выдача потребительских кредитов обрушилась после Нового года

    В Якутии помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в четвертом убийстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok