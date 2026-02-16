Уехавший из России Меладзе выступит в турецких отелях

Певец Валерий Меладзе выступит перед русскоязычной аудиторией в отелях Турции

Уехавший из России певец Валерий Меладзе даст несколько концертов для русскоговорящей аудитории на турецких курортах. Об этом пишет РИА Новости.

В 2026 году артист девять раз выступит в пятизвездочной гостинице в Белеке. Также у Меладзе запланирован концерт в Кемере.

По словам представителей отелей, выступления могут посетить как постояльцы отеля, так и те, кто приобрел билеты на концерт. «Список артистов составлен исходя из запросов аудитории и повторяется не первый год. У нас много русскоговорящих гостей», — добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что продюсер и композитор Константин Меладзе заработал более 100 миллионов рублей в России за 2025 год. По данным Shot, чистая прибыль лейбла «Меладзе Мьюзик» за год увеличилась на 15 миллионов, а с начала специальной военной операции — в семь раз.