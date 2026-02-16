Реклама

В Британии прокомментировали арест экс-министра энергетики Украины

FT: Арест Галущенко вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Арест экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко стал последним эпизодом крупнейшего коррупционного скандала, который серьезно потряс офис украинского президента Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times (FT).

Издание отметило, что он вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Украины. Автор напомнил, что Киев добивается получения денег от западных партнеров и стремится к ускоренному вступлению в Европейский союз.

«Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского», — подчеркнула газета.

Ранее Галущенко, пытавшемуся сбежать из страны, вручили подозрение. Как утверждают представители антикоррупционных органов, экс-министр занимался отмыванием средств.

