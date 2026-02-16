Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:18, 16 февраля 2026Бывший СССР

Украинец выбежал на лед и провалился в воду при побеге от сотрудников ТЦК

В Киеве мужчина выбежал на лед и провалился в воду при побеге от сотрудников ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В Киеве мужчина, убегая от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата), выбежал на лед и провалился в воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным украинского издания, мужчина удалось достать из воды, после чего он был задержан. Информации о его состоянии после падения нет.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова рассказала, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют.

До этого стало известно, что за 2025 год из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Эти цифры составляют почти четвертую часть численности украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

    Украинец выбежал на лед и провалился в воду при побеге от сотрудников ТЦК

    Российская авиакомпания задержала пассажиров рейса Саратов — Москва на всю ночь

    В Windows нашли скрытый инструмент

    Сотрудницу тюрьмы отправят за решетку за роман и сексуальную переписку с убийцей

    Россиянам напомнили о короткой неделе

    На Западе разоблачили заговор против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok