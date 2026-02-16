Украинец выбежал на лед и провалился в воду при побеге от сотрудников ТЦК

В Киеве мужчина, убегая от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата), выбежал на лед и провалился в воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным украинского издания, мужчина удалось достать из воды, после чего он был задержан. Информации о его состоянии после падения нет.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова рассказала, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют.

До этого стало известно, что за 2025 год из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Эти цифры составляют почти четвертую часть численности украинской армии.