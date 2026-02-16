Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 16 февраля 2026Бывший СССР

Украинский военкор раскрыл правду о новом российском наступлении

Мирошников: Нового наступления не будет, потому что ВС РФ наступают с 2023 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Нового российского наступления весной или летом не будет, потому что российские войска продолжают непрерывно наступать с 2023 года. Правду о новой наступательной операции Вооруженных сил (ВС) России раскрыл в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.

«Россия готовит летнее наступление. Но есть одна проблема — РФ непрерывно наступает с октября 2023 года. Получается, можно каждый квартал говорить, что Россия готовит новое наступление в следующем квартале. И это даже будет правдой», — заявил журналист.

Он добавил, что Россия перестанет наступать, лишь если Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся переломить ситуацию на поле боя.

Ранее о подготовке нового российского наступления заявили в Германии. По информации немецких журналистов, Россия планирует начать наступательные операции в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики, а также в Запорожской области — у Гуляйполя и в западной части региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Собчак пожаловалась на одиночество

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok