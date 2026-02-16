Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
13:25, 16 февраля 2026Бывший СССР

Увеличение масштаба атак ВСУ на российские регионы объяснили

Джерелиевский: ВСУ создают в РФ блэкауты, чтобы использовать это на переговорах
Анастасия Алимпиева
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Смысл последних массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы — Белгородскую и Брянскую области, в беседе с газетой «Взгляд» объяснил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его словам, Киев не просто так совершает их накануне нового раунда переговоров, который пройдет в Женеве уже на этой неделе.

Специалист считает, это это делается в попытках заключения энергетического перемирия — сейчас Украина столкнулась в беспрецедентными проблемами в энергосистеме и пытается таким способом разобраться с ними. Украинская армия наносит удары ради локальных блэкаутов на территории РФ, чтобы на переговорах попытаться использовать свои «достижения».

«Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам — ВСУ тогда нарушили договоренности», — напомнил собеседник газеты.

Теперь же ВСУ лишь провоцируют российскую сторону на более жесткие ответные меры, подчеркнул он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал атаку ВСУ на российский регион наиболее массированной с начала спецоперации. «Запуска такого количества беспилотников одновременно за сутки не было ни на один регион России», — сообщил он.

