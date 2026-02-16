Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 16 февраля 2026Экономика

В Африке захотели использовать ресурсы как рычаг влияния на западные страны

Рамапоса: Страны Африки должны использовать природные ресурсы как рычаги влияния
Вячеслав Агапов

Фото: Rodger Bosch / Pool / Reuters

Страны Африки должны использовать природные ресурсы как рычаги влияния на западные страны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, другие страны извлекали большую выгоду от африканских ресурсов. Поэтому Африка захотела избежать новой формы колониализма, в рамках которой другие государства смогут эксплуатировать ее природное богатство.

«У нас есть рычаги влияния [в виде минеральных ресурсов], и, как Африка, мы должны их использовать, не принуждая себя к чему-либо.<...> Нам надо действовать как единое целое и распоряжаться имеющимися у нас богатствами в интересах африканцев», — пояснил Рамапоса.

Страны Африки должны вести дела на своих собственных условиях и не позволять другим государствам вывозить горные породы и природные ресурсы в необработанном виде.

По мнению главы федерального центра «Агроэкспорт» Ильи Ильюшина, к 2030 году суммарные доходы российских аграриев от сбыта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в африканские страны могут превысить отметку в 7,5 миллиарда долларов.
Самым востребованным видом отечественной продукции у местных покупателей остаются зерновые агрокультуры. В среднесрочной перспективе хороший потенциал роста есть у поставок растительных масел, мясной и молочной продукции, рыбы, а также готовых продуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Собчак пожаловалась на одиночество

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok