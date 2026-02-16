В Европе не захотели «безропотно повести себя на скотобойню»

У Европейцев есть выбор: ликвидировать Евросоюз (ЕС) или пойти на эскалацию политического конфликта с Россией вплоть до начала войны. С таким заявлением в соцсети Х выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мы позволим безропотно повести себя на скотобойню или ликвидируем ЕС с помощью выхода Франции из него? Я выбираю второй вариант!» — подчеркнул Филиппо.

По словам политика, действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет «создать европейскую тоталитарную систему, чтобы лишить национальные государства их последних полномочий», а также «уничтожить национальный суверенитет».

Ранее фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала ЕС оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.