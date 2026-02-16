Мема: Запад продолжает продвигать идею войны с Россией

Запад продолжает продвигать идею войны с Россией, игнорируя позицию Москвы. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

«Это безрассудное перевооружение Европы приведет к катастрофическим последствиям, которые мы даже не можем себе представить. Россия постоянно повторяет, что не намерена нападать на Европу, а, напротив, всегда открыта для диалога и дипломатии», — раскритиковал Мема.

По его мнению, курс стран Европы на перевооружение говорит о планах вступить в противостояние с Россией.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что в случае нападения Эстония при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России. Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом.