14:40, 16 февраля 2026Силовые структуры

В коробках «Продукты Дагестана» везли 312 килограммов кокаина из России

Суд Одинцово дал по 12 лет двум членам ОПГ за попытку контрабанды 312 кг кокаина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Одинцовский городской суд вынес приговор двум членам наркосиндиката, пытавшимся контрабандой вывезти из России 312 килограммов кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Московской области.

Подсудимые Руденко и Капканарь получили по 12 лет лишения свободы.

Суд установил, что они на самолете прилетели в Москву из Минска. По указанию неустановленного главаря ОПГ мужчины получили 312 килограммов кокаина и приобрели фургон для его перевозки. Наркотик они расфасовали по 30 картонным коробкам, оклеили их бумажными опечатывающими пломбами и наклейками «Продукты Дагестана», после чего погрузили в грузовик.

Сообщники планировали вывезти его в Молдавию транзитом через Белоруссию. Однако в Смоленской области их задержали.

Ранее сообщалось о задержании 18-летней девушки, которая отправила посылку с кокаином стоимостью 14 миллионов рублей.

