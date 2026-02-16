В коробках «Продукты Дагестана» везли 312 килограммов кокаина из России

Одинцовский городской суд вынес приговор двум членам наркосиндиката, пытавшимся контрабандой вывезти из России 312 килограммов кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Московской области.
Подсудимые Руденко и Капканарь получили по 12 лет лишения свободы.
Суд установил, что они на самолете прилетели в Москву из Минска. По указанию неустановленного главаря ОПГ мужчины получили 312 килограммов кокаина и приобрели фургон для его перевозки. Наркотик они расфасовали по 30 картонным коробкам, оклеили их бумажными опечатывающими пломбами и наклейками «Продукты Дагестана», после чего погрузили в грузовик.
Сообщники планировали вывезти его в Молдавию транзитом через Белоруссию. Однако в Смоленской области их задержали.
Ранее сообщалось о задержании 18-летней девушки, которая отправила посылку с кокаином стоимостью 14 миллионов рублей.