12:56, 16 февраля 2026

В Кремле ответили на вопрос о мерах безопасности в российских школах

Константин Лысяков
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В российских учебных заведениях принимаются необходимые меры безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что инструкции о дополнительных мерах уже неоднократно давались ответственным ведомствам и службам. «МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. Изданы уже и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств, поэтому меры принимаются», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что ответственность за нападения в российских школах должны нести не бабушки-вахтерши, а руководство учебных заведений и частных охранных предприятий, с которым заключаются контракты на оказание услуг безопасности.

За последний месяц в России зафиксировали несколько нападений в учебных заведениях. В ряде случаев выявили нарушения в системе из охраны. Так, в школе, где ученица попыталась сжечь одноклассников, после чего напала на них с молотком, не работали рамки металлоискателя. Благодаря этому школьница смогла пронести в здание горючее и использованный в качестве оружия инструмент. Как выяснилось, на посту охраны поочередно дежурили две пенсионерки, не проверявшие школьные карты.

