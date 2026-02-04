Поджог ученицей одноклассников выявил в школе Красноярска нарушения безопасности

В подвергшейся нападению школе Красноярска не работали металлоискатели

В красноярской школе № 153, где 14-летняя ученица подожгла одноклассников бензином, выявили нарушения безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в учебном заведении не работали рамки металлоискателя, а потому девочка смогла спокойно пронести в здание молоток, который в дальнейшем использовала при нападении на одноклассников. Охрану по очереди несли две пенсионерки, не выполнявшие свои обязанности должным образом. Женщины пропускали внутрь всех и даже не проверяли школьные карты.

4 февраля ученица подожгла в туалете крышку унитаза, затем вернулась в класс и метнула внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего принялась избивать одноклассников и учителя принесенным с собой молотком. В результате нападения травмы и ожоги различной степени тяжести получили пять подростков и учительница.

Мотивом жестокого преступления стали насмешки одноклассников и обидное прозвище.

