Раскрыт мотив поджога учителя и одноклассников школьницей из Красноярска

Школьница в Красноярске пошла на поджог одноклассников за прозвище и насмешки

Мотивом нападения ученицы красноярской школы №153 на одноклассников и учителя стали насмешки. Мотив перступления раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, девочке дали прозвище хикка (от японского хикикомори — «нахождение в уединении», прим. "Ленты.ру") и дразнили за замкнутость в себе и оторванность от внешнего мира. Кроме того, одноклассники регулярно игнорировали девочку и не желали с ней общаться.

4 февраля школьница сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.

