В морозильнике 50-летней женщины нашли двух новорожденных

Во Франции в морозильнике матери девятерых детей нашли двух младенцев

В коммуне Айвиллер-э-Лиомон, Франция, арестовали 50-летнюю женщину, которая замораживала собственных младенцев. Об этом сообщает CTV News.

В декабре подозреваемая внезапно покинула свой дом. В нем остались четверо ее детей, которым было от 14 до 20 лет, их отец и еще один ребенок от другого мужчины. Известно, что всего у француженки было девять детей от трех разных партнеров.

Вскоре после отъезда женщины один из членов семьи нашел в морозильнике новорожденного. Он тут же сообщил обо всем в полицию. Прибывшие в дом полицейские нашли там же еще одно тело, завернутое в пакет.

Женщина призналась, что обе беременности она скрывала от семьи и друзей с помощью одежды. Двух детей она родила дома, однако не смогла сказать, когда. Предполагается, что это произошло в период с 2011 по 2018 год. Сразу после родов женщина прятала младенцев в морозильную камеру.

Нынешний партнер арестованной заявил, что ничего не знал об этом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Японии спрятал жену в морозильной камере после ее самоубийства. В этом ему помогли родственники.

