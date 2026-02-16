Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:54, 16 февраля 2026Из жизни

В морозильнике 50-летней женщины нашли двух новорожденных

Во Франции в морозильнике матери девятерых детей нашли двух младенцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

В коммуне Айвиллер-э-Лиомон, Франция, арестовали 50-летнюю женщину, которая замораживала собственных младенцев. Об этом сообщает CTV News.

В декабре подозреваемая внезапно покинула свой дом. В нем остались четверо ее детей, которым было от 14 до 20 лет, их отец и еще один ребенок от другого мужчины. Известно, что всего у француженки было девять детей от трех разных партнеров.

Вскоре после отъезда женщины один из членов семьи нашел в морозильнике новорожденного. Он тут же сообщил обо всем в полицию. Прибывшие в дом полицейские нашли там же еще одно тело, завернутое в пакет.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Женщина призналась, что обе беременности она скрывала от семьи и друзей с помощью одежды. Двух детей она родила дома, однако не смогла сказать, когда. Предполагается, что это произошло в период с 2011 по 2018 год. Сразу после родов женщина прятала младенцев в морозильную камеру.

Нынешний партнер арестованной заявил, что ничего не знал об этом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Японии спрятал жену в морозильной камере после ее самоубийства. В этом ему помогли родственники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    В Ярославской области ввели режим ЧС из-за отсутствия тепла

    Жителей Британии и Германии призвали готовиться к войне с Россией

    В морозильнике 50-летней женщины нашли двух новорожденных

    Врач назвал причину внезапного пробуждения в три часа ночи

    Две страны Евросоюза до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

    Россиянам рассказали о регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok