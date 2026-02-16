В Москве сняли на видео прыгнувшего с четвертого этажа горящего хостела человека

Опубликовано видео с прыгнувшим из окна горящего хостела в Москве человеком

В сети появилось видео с человеком, прыгнувшего из окна загоревшегося в Москве хостела. Ролик опубликовала «Осторожно, Москва» в Telegram.

На кадрах видно, как из окна на четвертом этаже здания на матрасы, сброшенные вниз, прыгает человек. «Скорую вызывайте! Скорую вызывайте!» — кричит подбежавший к нему мужчина.

Также заметны сброшенные из окон веревки. Воспользовались ли ими, спасавшиеся из огня, неизвестно.

О пожаре в хостеле «Магистрал» в 1-м Магистральном тупике Москвы стало известно утром 16 февраля. По словам очевидцев, заблокированные люди звали на помощь и скидывали из окон матрасы, готовясь прыгать. Пострадали шесть человек. По неподтвержденным официально данным, загорелись вещи постояльцев хостела, после чего огонь перекинулся на мебель.

