Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 16 февраля 2026Мир

В НАТО и ЕС выступили против Рютте

FT: Подход Рютте к США привел к разногласиям между НАТО и ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) и некоторые члены НАТО выступили против подхода генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте к отношениям с США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Последствия испорченных трансатлантических отношений вызвали разногласия между лидерами НАТО и ЕС, причем некоторые из них выступают против подхода генсека военного альянса Марка Рютте к отношениям с США», — передает издание.

В частности, авторы материала отмечают, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности использовала публичные выступления, чтобы «мягко порицать» утверждение Рютте, что европейские лидеры могут «только мечтать» о том, что могут защитить Европу без поддержки США.

«Я хотела бы сказать ему: мой дорогой друг, существует не только статус-кво или раскол и раздор. Есть много промежуточных вариантов. И статус-кво неудовлетворителен ни для нас, ни для США. Давайте развивать наши сильные стороны, не полагаясь постоянно на кого-то другого… Вот что я хочу сказать своему другу Марку Рютте», — заявила фон дер Ляйен.

По словам источников, ее слова поддержали европейские лидеры, а несколько выступавших на конференции заявили, что следует меньше сосредотачиваться на попытках угодить президенту США Дональду Трампу, что Рютте сделал своей главной целью, и «больше верить в способность Европы к самодостаточности».

26 января Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве заблокированные в горящем хостеле люди собрались прыгать с четвертого этажа

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки

    Появились подробности о расправе над российской семьей на Новый год

    Россиян предупредили о зимних автоштрафах с дорожных камер

    В топ-3 покупателей одного российского продукта попали Эстония и Латвия

    Полуголый мужчина после штурма российского спецназа попал на видео

    Выдача потребительских кредитов обрушилась после Нового года

    В Якутии помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в четвертом убийстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok