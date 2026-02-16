В НАТО и ЕС выступили против Рютте

FT: Подход Рютте к США привел к разногласиям между НАТО и ЕС

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) и некоторые члены НАТО выступили против подхода генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте к отношениям с США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Последствия испорченных трансатлантических отношений вызвали разногласия между лидерами НАТО и ЕС, причем некоторые из них выступают против подхода генсека военного альянса Марка Рютте к отношениям с США», — передает издание.

В частности, авторы материала отмечают, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности использовала публичные выступления, чтобы «мягко порицать» утверждение Рютте, что европейские лидеры могут «только мечтать» о том, что могут защитить Европу без поддержки США.

«Я хотела бы сказать ему: мой дорогой друг, существует не только статус-кво или раскол и раздор. Есть много промежуточных вариантов. И статус-кво неудовлетворителен ни для нас, ни для США. Давайте развивать наши сильные стороны, не полагаясь постоянно на кого-то другого… Вот что я хочу сказать своему другу Марку Рютте», — заявила фон дер Ляйен.

По словам источников, ее слова поддержали европейские лидеры, а несколько выступавших на конференции заявили, что следует меньше сосредотачиваться на попытках угодить президенту США Дональду Трампу, что Рютте сделал своей главной целью, и «больше верить в способность Европы к самодостаточности».

26 января Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без США.