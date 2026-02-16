В России оценили перспективы ключевой ставки

«Ведомости»: ЦБ понизит ключевую ставку до 15 процентов в марте

По итогам следующего заседания, которое состоится 20 марта, совет директоров Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности смягчит денежно-кредитную политику (ДКП) и понизит ключевую ставку до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Подобных ожиданий, в частности, придерживается старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Пик роста потребительских цен из-за повышения НДС, пояснил он, пришелся на январь. В дальнейшем, полагает эксперт, следует ожидать постепенно замедления инфляции. «Рост цен уже не будет таким сильным, как в январе», — констатировал он.

Аналогичного мнения придерживается и директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова. Еще одним фактором, говорящим в пользу дальнейшего смягчения ДКП, является снижение напряженности на внутреннем рынке труда, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. На этом фоне, полагает он, на ближайших заседаниях ЦБ по ключевой ставке в марте и апреле стоит ждать снижения ставки на 50 базисных пунктов.

Ранее руководство регулятора снизило ставку до 15,5 процента годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла замедление инфляции и ее приближение к таргету. Самым же серьезным препятствием для более резкого снижения ставки, отметили эксперты, остаются повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. Такого рода настроения, подчеркивали в ЦБ, вселяет тревогу. Впрочем, в регуляторе выразили надежду, что разгон цен в январе в итоге окажется разовым фактором.