Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:24, 16 февраля 2026Экономика

В России оценили перспективы ключевой ставки

«Ведомости»: ЦБ понизит ключевую ставку до 15 процентов в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

По итогам следующего заседания, которое состоится 20 марта, совет директоров Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности смягчит денежно-кредитную политику (ДКП) и понизит ключевую ставку до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Подобных ожиданий, в частности, придерживается старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Пик роста потребительских цен из-за повышения НДС, пояснил он, пришелся на январь. В дальнейшем, полагает эксперт, следует ожидать постепенно замедления инфляции. «Рост цен уже не будет таким сильным, как в январе», — констатировал он.

Аналогичного мнения придерживается и директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова. Еще одним фактором, говорящим в пользу дальнейшего смягчения ДКП, является снижение напряженности на внутреннем рынке труда, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. На этом фоне, полагает он, на ближайших заседаниях ЦБ по ключевой ставке в марте и апреле стоит ждать снижения ставки на 50 базисных пунктов.

Ранее руководство регулятора снизило ставку до 15,5 процента годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла замедление инфляции и ее приближение к таргету. Самым же серьезным препятствием для более резкого снижения ставки, отметили эксперты, остаются повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. Такого рода настроения, подчеркивали в ЦБ, вселяет тревогу. Впрочем, в регуляторе выразили надежду, что разгон цен в январе в итоге окажется разовым фактором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Россиянин с ружьем взял заложников в квартире жилого дома

    В России анонсировали дефицит одного популярного продукта

    Европе предрекли большую трагедию

    В Европе пожаловались на абьюз со стороны США

    Эскортница назвала любимую секс-позу клиентов

    Названа «самая крупная битва» Мюнхенской конференции

    Учительница получила черепно-мозговую травму во время урока в российской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok