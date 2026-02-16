Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:10, 16 февраля 2026Наука и техника

В России вспомнили о разработке украинского танка для Ирана

В России вспомнили об украинской модификации Т-72 «Хорремшехр» для Ирана
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские конструкторы вели работы над модернизацией советского танка Т-72 для нужд Ирана, которые свернули под давлением США. О необычной модификации боевой машины вспомнил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что в 1990-е годы Иран искал пути для модернизации бронетанковых сил. Тегеран закупал Т-72М1 в России и вел работы над новым танком «Зульфикар». Также Исламская Республика планировала получить модифицированные Киевом Т-72.

Инженеры харьковского конструкторского бюро оснастили Т-72 новым моторно-трансмиссионным отделением и башней от советского танка Т-80УД. Однако вскоре проект «Хорремшехр» свернули под давлением США.

В марте 2025 года журнал Military Watch писал, что армия Ирана начала получать танки «Сулейман-402» — усовершенствованную версию американского M60A1. Машину оснастили новой системой управления огнем и дополнительной защитой.

