16:17, 16 февраля 2026АвтоЭксклюзив

В России выросло число ДТП из-за контрафактных запчастей

Brannor: Каждая третья машина потенциально оснащена контрафактными деталями
Марина Аверкина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Серьезные изменения на российском рынке автокомпонентов напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Контрафактные тормозные диски и колодки отличаются неконтролируемыми характеристиками трения, склонностью к перегреву и ускоренному износу, что критически увеличивает тормозной путь, заявили «Ленте.ру» эксперты компании Brannor. Они отмечают, что в сложившихся условиях каждый третий автомобиль потенциально оснащен фальсифицированными деталями.

Технические неисправности нередко становятся причиной ДТП. Среди всех причин аварий до 17 процентов технических отказов, приводящих к происшествию, приходятся на поддельные или неисправные детали, включая тормозные компоненты. Только за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 56,4 тысячи инцидентов с различным исходом.

По итогам 2025 года доля контрафактных запасных частей достигла отметки в 32 процента, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 23 процентов, сообщают специалисты отрасли. Стремительный рост нелегального сегмента примерно на 40 процентов за последний год произошел именно в категории тормозных систем.

Доля оригинальных компонентов для иномарок ушедших брендов сократилось до минимальных значений — около 20 процентов. Дефицит и ценовые колебания на остатки оригиналов спровоцировали активный рост так называемого второго эшелона — производителей из Китая и Юго-Восточной Азии. Рынок сместился в сторону маркетплейсов и менее формализованного оборота запчастей. Но проблема заключается не только в контроле продаж.

Нарушение заводских допусков, несоблюдение момента затяжки и применение несовместимых комплектов сводят на нет качество даже сертифицированной продукции, провоцируя неравномерный износ и перегрев механизмов, подытожили специалисты.

Ранее автомобилистам назвали пять проверенных способов сократить траты на горючее.

