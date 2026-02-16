В российском регионе потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с нефтью

В Краснодарском крае потушили резервуары с нефтью, загоревшиеся после атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

16 февраля об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По данным канала, пожар был полностью ликвидирован к 6:00 мск.

Резервуары с нефтью загорелись в поселке Волна Темрюского района. Глава региона ранее описывал ситуацию на территории муниципалитета как сложную.

Тем временем глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об одной из самых массированных с начала СВО атак на регион. По его словам, речь идет о большом числе выпущенных по региону беспилотников.