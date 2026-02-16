В сети распространился фейк об отправке Северного флота на боевую подготовку в Мариуполь

Данные об отправке Северного флота на боевую подготовку в ДНР оказались фейком

В соцсетях распространяется информация, что якобы в соответствии с приказом министра обороны Андрея Белоусова личный состав Северного флота и Беломорской военно-морской базы направлен в Мариуполь, Донецкая народная республика, для проведения плановой подготовки. К таким постам для достоверности прикрепляется якобы видеосюжет «Вестей» на данную тему и скриншот с сайта «СеверПост.ru» с соответствующей информацией.

В действительности на сайте указанного издания нет такой новости. Подтверждения о столь важном решении Российской армии в официальных источниках также отсутствуют. Что касается видеосюжета, то он фейковый — за основу поддельного ролика взят новостной сюжет о начале учебного года на Северном флоте 2 декабря 2024 года.

То, что данное видео сгенерировано, подтверждает и проверка системы на базе искусственного интеллекта «Зефир».

Вброс был массово распространен с фейкового аккаунта «Оксана Зайцева», который был зарегистрирован во «ВКонтакте» менее двух месяцев назад. Соответствующие данные публиковались на стенах пабликов войсковых частей Мурманской области.

Кроме того, фейковые аккаунты также пытаются навести панику в комментариях к данным постам. Такие аккаунты легко отличимы от настоящих тем, что выглядят неживыми — с минимальным количеством фотографий, чаще всего взятых со стоковых площадок, а также с минимальным количеством записей, которым не более нескольких месяцев. Заметно, что аккаунт создан недавно.

Позже эти данные начали распространять и украинские ресурсы. Однако в российских СМИ они не получили распространения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».