В Швейцарии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

В кантоне Вале, на юго-западе Швейцарии поезд сошел с рельсов, по предварительной информации есть пострадавшие. Об этом сообщает местная полиция в своем аккаунте социальной сети X.

«Сход поезда с рельсов в районе станции Гоппенштайн, возможно, с пострадавшими, ведется работа экстренных служб», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что причиной тому стал сход лавины. Всего в поезде могло находится порядка 80 пассажиров.

