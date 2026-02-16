Реклама

В Швейцарии поезд сошел с рельсов

В Швейцарии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото. Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

В кантоне Вале, на юго-западе Швейцарии поезд сошел с рельсов, по предварительной информации есть пострадавшие. Об этом сообщает местная полиция в своем аккаунте социальной сети X.

«Сход поезда с рельсов в районе станции Гоппенштайн, возможно, с пострадавшими, ведется работа экстренных служб», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что причиной тому стал сход лавины. Всего в поезде могло находится порядка 80 пассажиров.

13 декабря прошлого года в Пензенской области столкнулись два поезда. Происшествие случилось на станции Чаис, которая расположена в селе Павловке Никольского района. Как выяснилось, в результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, пострадавших не было.

