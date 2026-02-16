В США поздравили Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву

Белый дом в соцсети X поздравил президента США Дональда Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву.

Авторство слов администрация приписала главе государства. «Я был жертвой, а теперь я охотник», — говорится публикации.

К цитате Белый дом прикрепил обложку ноябрьского журнала Time, номер назывался «Мир Трампа». На ней политик запечатлен за столом в Овальном кабинете.

Ранее Пентагон поздравил американцев с Днем президента США, поставив действующего американского лидера в один ряд с экс-президентами Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном.

