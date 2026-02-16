Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 16 февраля 2026Наука и техника

В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

19FortyFive: Новый M1E3 Abrams создадут на основе уроков конфликта на Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Новый американский танк M1E3 Abrams, который легче машин серийных модификаций, создают на основе уроков, извлеченных из конфликта на Украине. Особенности перспективного танка связали с СВО в публикации 19FortyFive.

«В ходе продолжающегося конфликта танки столкнулись с беспрецедентными угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов и высокоточной артиллерии, поскольку динамика боя быстро меняется», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

По словам автора, СВО показала, что бронетехника должна обладать современными системами активной защиты. Также танки следует снабжать решениями для простой интеграции перспективных средств защиты. Отличительной чертой прототипа M1E3, который демонстрировали в январе, стала модульная конструкция. Она позволит оперативно менять ключевые узлы машины.

В январе 19FortyFive писало, гибридная силовая установка M1E3 обеспечит сниженную тепловую сигнатуру и низкий уровень шума. Это повысит скрытность танка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok