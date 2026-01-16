Реклама

Наука и техника
07:34, 16 января 2026Наука и техника

Названо преимущество танка M1E3 Abrams

19FortyFive: Гибридный двигатель M1E3 Abrams снизит заметность танка
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yi-Chin Lee / Reuters

Гибридная силовая установка перспективного танка M1E3 Abrams будет меньше нагреваться, обеспечивая машине сниженную заметность. Преимущества «Абрамса» назвали в публикации 19FortyFive.

Газотурбинные двигатели, которыми оснащают серийные Abrams, сильно нагреваются и издают относительно громкий звук. По словам автора, дизель-электрический силовой агрегат M1E3 обеспечит сниженную тепловую сигнатуру и низкий уровень шума. «Это затруднит слежение за ним во время боя», — говорится в материале.

Стоит отметить, что предварительный прототип нового Abrams, представленный на автосалоне в Детройте, получил обычный дизель Caterpillar.

Автор назвал M1E3 «идеальным решением» для бронетанковых сражений. При этом он подчеркнул, что даже глубокая модернизация танка не гарантирует абсолютную живучесть на поле боя.

В сентябре в сети появился ролик, демонстрирующий проезжающие танки ZTZ-201. Китайские машины нового поколения, оснащенные гибридной силовой установкой, отличаются низким уровнем шума.

