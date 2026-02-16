В Великобритании сорвали сроки запуска завода боеприпасов для Украины

The Guardian: В Уэльсе на полгода задержали запуск завода боеприпасов для Киева

В Великобритании уже на полгода задерживают запуск завода по производству взрывчатки в Гласкоеде в Южном Уэльсе. Об этом сообщила газета The Guardian.

изначально производство должно было начаться летом 2025 года. Ожидалось, что предприятие приведет к увеличению мощностей страны по производству артиллерийских снарядов в 16 раз, поможет пополнить запасы Великобритании и увеличить поставки для Украины. Однако из-за решения увеличить в два раза его производственную мощность произошла задержка открытия завода. Компания BAE Systems не стала называть новую дату запуска производства.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Лондон продолжит оказывать активное давление на Москву и будет поддерживать Киев. Украина, по его словам, получит все необходимое оборудование «для продолжение борьбы».