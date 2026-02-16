Врачи приняли 12-килограммовую раковую опухоль у женщины за ожирение

Metro: Врачи приняли раковую опухоль в брюшной полости за жировые отложения

Хирурги удалили 33-летней жительнице Великобритании Бекки Уорд 12-килограммовую опухоль, которую первоначально приняли за ожирение. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Уорд, в течение нескольких лет она безрезультатно пыталась снизить вес с помощью инъекций для похудения. Женщина была уверена, что виноваты лень, переедания и особенности ее организма, но когда она стала ощущать боль в животе и ночную потливость, решила пройти обследование.

Врачи обнаружили, что причиной ожирения была огромная раковая опухоль в брюшной полости, которую долго принимали за обычные жировые отложения. Операция по ее удалению длилась около 11 часов: врачи удалили не только опухоль весом около 12 килограммов, но также некоторые внутренние органы, пораженные заболеванием. После вмешательства пациентке потребовалось длительное восстановление и дополнительные курсы лечения.

Уорд рассказала, что, по мнению врачей, опухоль появилась около пяти лет назад, но ее приняли за лишний вес. Даже после того, как британка обратилась в больницу, медикам понадобилось пять месяцев, чтобы поставить точный диагноз. Женщина отмечает, что теперь она не сможет иметь детей, у нее началась менопауза и ей трудно поднимать тяжести, но лечение оказалось успешным и в ее организме больше нет раковых клеток.

