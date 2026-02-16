Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 16 февраля 2026Забота о себе

Врачи приняли 12-килограммовую раковую опухоль у женщины за ожирение

Metro: Врачи приняли раковую опухоль в брюшной полости за жировые отложения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Хирурги удалили 33-летней жительнице Великобритании Бекки Уорд 12-килограммовую опухоль, которую первоначально приняли за ожирение. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Уорд, в течение нескольких лет она безрезультатно пыталась снизить вес с помощью инъекций для похудения. Женщина была уверена, что виноваты лень, переедания и особенности ее организма, но когда она стала ощущать боль в животе и ночную потливость, решила пройти обследование.

Врачи обнаружили, что причиной ожирения была огромная раковая опухоль в брюшной полости, которую долго принимали за обычные жировые отложения. Операция по ее удалению длилась около 11 часов: врачи удалили не только опухоль весом около 12 килограммов, но также некоторые внутренние органы, пораженные заболеванием. После вмешательства пациентке потребовалось длительное восстановление и дополнительные курсы лечения.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022

Уорд рассказала, что, по мнению врачей, опухоль появилась около пяти лет назад, но ее приняли за лишний вес. Даже после того, как британка обратилась в больницу, медикам понадобилось пять месяцев, чтобы поставить точный диагноз. Женщина отмечает, что теперь она не сможет иметь детей, у нее началась менопауза и ей трудно поднимать тяжести, но лечение оказалось успешным и в ее организме больше нет раковых клеток.

Ранее американка Люси Аура рассказала, что ее самочувствие заметно улучшилось после того, как она начала пить мочу. Тем временем врачи предупреждают, что такой метод не улучшает здоровье, а влечет серьезные негативные последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В России прокомментировали удаление сотен тысяч каналов и групп в Telegram

    Найден эффективный способ защиты от распространенного вида рака

    В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

    Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

    «Вивиан» принесет москвичам еще больше снега

    Москвичей предупредили о снежном буране

    На Украине сообщили о теракте в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok