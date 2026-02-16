Алаудинов: ВСУ из-за потерь вывели остатки «полка смерти» из Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели остатки батальона 225-го штурмового полка, прозванного «полком смерти», из Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки. Причиной такого решения командования ВСУ стали большие потери батальона. Собеседник агентства подчеркнул, что бойцы «полка смерти» небоеспособны противостоять на этом участке, в связи с чем было принято решение о переформировании.

Ранее командир сводной артиллерийской группы ВС РФ с позывным Пресс заявил, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти».