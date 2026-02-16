ВСУ заминировали мост для отхода и оказались не на той стороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Константиновке, однако сами взорвали один из них и оказались не на той стороне. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram.

«Саперы ВСУ сами заминировали его, готовя пути к отходу. Но расчеты FPV-дронов 4-й бригады взорвали мост, пока он еще был в украинском тылу, поразив ящики со взрывчаткой "птичкой"», — передает военкор.

По словам Кулько, еще по одному заминированному ВСУ мосту удар нанесли российские артиллеристы. Для уничтожения объекта использовались гаубицы «Мста-Б».

Ранее стало известно, что военные ВСУ перешли мост в сторону боевых действий и увидели его уничтожение. Ситуация произошла у Приморского в Запорожской области.