08:25, 20 января 2026

Военные ВСУ перешли мост в сторону боевых действий и увидели его уничтожение

Рогов: Командование ВСУ уничтожило мост для отступления у Приморского
Алевтина Запольская
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожило мост для отступления украинской армии у Приморского в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Командование ВСУ в очередной раз показало циничное отношение к своим военнослужащим. Они отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конка, отрезав путь отступления», — заявил чиновник.

16 января Минобороны России отчиталось о контроле над селом Жовтневое Запорожской области, его заняли военнослужащие группировки войск «Восток».

12 января также стало известно, что подразделения группировки «Днепр» закрепились в селе Новобойковское.

