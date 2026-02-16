Реклама

Наука и техника
17:54, 16 февраля 2026Наука и техника

ВВС США впервые перебросили микрореактор по воздуху

Cамолет C-17 использовали для перевозки атомного реактора Ward 250
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III впервые использовали для перевозки малого модульного атомного реактора Ward 250. Об этом сообщает издание TWZ.

Портал отмечает, что в рамках миссии не загруженный топливом атомный реактор был впервые переброшен по воздуху. Полет заключенного в плексигласовый корпус реактора из Калифорнии в Юту занял час. Данное мероприятие прошло в рамках усилий администрации США по развертыванию атомной энергетики на всей территории Соединенных Штатов.

«Ядерные микрореакторы рассматриваются как способ отключить критически важные базы от централизованных энергосетей, но они также могут оказать существенное влияние на гражданское производство энергии», — пишет издание.

В июне портал ArsTechnica заметил, что проект бюджета НАСА, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает прекращение разработки космических ядерных двигателей.

В апреле издание SpaceNews привело заявление президента по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон, согласно которому технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия.

