Высоцкий высказался об игре Ефремова в новом спектакле

Актер и режиссер Никита Высоцкий прокомментировал актерскую игру своего коллеги Михаила Ефремова в первом после освобождения из колонии спектакле. Об этом артист заявил в интервью НСН режиссер Никита Высоцкий.

По мнению сына легендарного барда Владимира Высоцкого, несмотря на долгую паузу, Ефремов не растерял своих навыков.

«Он мой друг, я рад, что спустя долгие годы он не хуже играет, чем раньше», сообщил Никита Владимирович в разговоре с журналистами.

Ранее в сети появились кадры первого спектакля Ефремова после освобождения из тюрьмы. Он вышел на сцену театра «Мастерская 12», сыграв главную роль в постановке «Без свидетелей».