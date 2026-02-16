Реклама

12:21, 16 февраля 2026Силовые структуры

Задержание организаторов нарколаборатории с кол-центром попало на видео

В Петербурге задержали организаторов кол-центра и нарколаборатории
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге задержали организаторов кол-центра и нарколаборатории. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в Telegram-канале.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ вскрывают дверь в квартиру, где злоумышленники организовали мошеннический узел связи, используемый украинскими кол-центрами. В результате были задержаны двое мужчин, один из которых рассказал, что знакомый предложил ему работу по замене сим-карт в оборудовании и он сразу понимал, что участвует в мошенничестве. Также при обыске в помещении была обнаружена нарколаборатория.

Суд отправил задержанных подельников в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что сеть украинских кол-центров обнаружили в российском городе.

