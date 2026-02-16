Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
13:18, 16 февраля 2026Бывший СССР

Захарова увидела в заявлении Зеленского о русских участниках Олимпиады неонацизм

Захарова назвала истерику Зеленского из-за русских участников ОИ неонацизмом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпийских играх в Италии является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно назвать заявлением, — это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, — тому ярчайшее свидетельство», — сказала Захарова.

Она отметила, что Зеленский своим заявлением перешагнул грань, ведь речь в его заявлении шла не о сборной или флаге, а именно об этнике или культурно-историческом происхождении. «Это, безусловно, тот самый неонацизм», — сказала представитель МИД.

Ранее автор немецкого издания Tagesspiegel Кристофер Зидлер заявил, что Украина не получила желаемых для себя результатов на Мюнхенской конференции по безопасности.

