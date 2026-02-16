Песков прокомментировал заявление пяти стран об отравлении Навального

В России отреагировали на отчет пяти стран о причинах смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), согласно которому он был отравлен при помощи эпибатидина — смертельного токсина, выделяемого из кожного экстракта эквадорской ядовитой лягушки. Так, Кремль выступил с критикой подобных обвинений.

Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В МИД России данное заявление посчитали вбросом

Кроме того, несколькими днями ранее на ситуацию отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что каких-либо результатов анализов, свидетельствующих о том, что Навального отравили, нет.

«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий», — подчеркнула дипломат, добавив, что пока эти заявления можно охарактеризовать лишь как информационный вброс, который делается для отвлечения внимания от насущных проблем Запада.

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В том числе, она считает, что все это нужно для того, чтобы «зажевать тему [финансиста-педофила Джеффри] Эпштейна», которой сейчас буквально пропитана западная новостная повестка.

Что говорится в заявлении Запада

Отчет о причинах смерти Навального был сделан совместно Великобританией, Швецией, Францией, Нидерландами и Германией и опубликован 14 февраля. В результатах исследования биоматериалов усопшего говорится о том, что Навальный «с высокой долей вероятности» был отравлен при помощи эпибатидина.

В совместном заявлении также указано, что средства, мотивы и возможность использовать данный яд были только у российского правительства.

В природе эпибатидин встречается только в коже южноамериканских лягушек-древолазов из Эквадора. Яд вызывает паралич мышц, судороги и остановку дыхания

Отмечается при этом, что данный токсин является органическим соединением и подвержен распаду при воздействии ферментов в крови и тканях, температуры и света. При этом тело Навального не могло находиться в специализированных условиях, позволивших бы молекулам яда оставить в нем какие-либо следы, которые можно было бы однозначно идентифицировать. Утверждается, что для соответствующего исследования материалы должны были быть заморожены до минус 80 градусов или обработаны специальными реагентами, чего, вероятно, сделано не было.

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Со смерти Навального прошло ровно два года

О смерти основателя ФБК на 48-м году жизни стало известно ровно два года назад — 16 февраля 2024-го. Это произошло в колонии «Полярный волк», где он отбывал 19-летний срок, который был назначен ему по обвинению в создании экстремистского сообщества. По официальным данным, Навальному внезапно стало плохо во время прогулки. Он потерял сознание и больше в него не возвращался. По данному факту была организована процессуальная проверка, по результатам которой сообщалось о возможном отрыве тромба.

Как отмечала член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, к смерти Навального могло привести постоянное содержание в штрафном изоляторе. Она пояснила, что это место, где человек находится в полной изоляции и у него ничего нет. «Это очень тяжелые, суровые условия содержания», — подчеркнула она.