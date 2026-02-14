Реклама

В МИД России отреагировали на заявления об отравлении Навального ядом лягушки

Захарова: Заявления об отравлении Навального ядом лягушки являются вбросом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Michal Sloviak / Shutterstock / Fotodom

Заявления об отравлении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) ядом лягушки во время его заключения в колонии «Полярный волк» на Ямале являются вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — сказала она.

Ранее Захарова потребовала от Запада итогов расследования по делу Навального и бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти осужденного. Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

