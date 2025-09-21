Мир
18:47, 21 сентября 2025

Захарова потребовала от Запада итогов расследования по делу Навального и Скрипалей


Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Российская сторона требует от коллективного Запада предоставить итоги расследования по делу о якобы отравлении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), а также бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким заявлением на своем канале в Telegram выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«ВНОВЬ требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только ВСЕХ: солсберийско-эмсберийских, упомянутого берлинского пациента», — написала российский дипломат.

В 2022 году Европейский союз (ЕС) ввел санкции против восьми российских граждан за «распространение и применение химоружия». Включенные в список россияне были якобы связаны с отравлением в 2020 году Навального.

    

