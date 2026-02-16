Реклама

13:09, 16 февраля 2026Россия

Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

Песков: В Москве решительно отвергают обвинения в отравлении Навального
Майя Назарова

Фото: Yulia Morozova / Reuters

В Москве решительно отвергают обвинения в отравлении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его реакцию приводит «Интерфакс».

Как стало известно агентству, Песков по просьбе журналистов прокомментировал совместное заявление ряда стран Запада, сделанное «на полях »Мюнхенской конференции, о том, что Навальный был отравлен ядом эпибатидином. По их мнению, «только российское государство имело возможность» использовать этот яд.

Пресс-секретарь президента России отметил, что подобные претензии Запада ни на чем не основаны. По мнению Пескова, все обвинения носят предвзятый характер.

До этого в МИД РФ сочли заявления об отравлении Навального информационным вбросом «с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Алексей Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп после признания его виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти осужденного. Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

