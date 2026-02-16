Реклама

09:49, 16 февраля 2026Россия

Жена пропавшего бойца СВО рассказала о звонке неизвестного мужчины из Мариуполя

Жена бойца СВО с Дальнего Востока: О смерти мужа мне сообщил неизвестный
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жена пропавшего бойца СВО рассказала о загадочном звонке из Донецкой народной республики. Ее слова приводит сетевое издание «Владивосток онлайн».

Россиянка пояснила, что ее мужа объявили самовольно оставившим воинскую часть. Женщина не поверила в это. По ее словам, боец не мог оставить ее и их общего ребенка без средств к существованию. Когда с момента исчезновения солдата прошло некоторое время, ей позвонил неизвестный.

Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил россиянке о смерти мужа. Вскоре после этого женщина получила официальные ответы на разосланные ею запросы. В них говорилось, что солдат все еще числится самовольно оставившим часть.

В конце января 2026 года с россиянкой связались из военной прокуратуры и сообщили о смерти мужа — россиянка утверждает, что она носила криминальный характер. При этом тело мужа ей до сих пор не выдали.

Ранее родственники другого бойца СВО получили цинковый гроб с останками другого человека. Ошибка вскрылась после повторной генетической экспертизы, на проведении которой настоял отец военнослужащего.

    Обсудить
