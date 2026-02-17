Реклама

Из жизни
14:22, 17 февраля 2026Из жизни

11 соседей выиграли в лотерею миллиард рублей

В Великобритании 11 соседей разделили приз величиной миллиард рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: People’s Postcode Lottery

Сразу 11 жителей деревни Кэтсфилд, Великобритания, стали победителями лотереи и разделили приз между собой. Об этом пишет People.

Соседи поучаствовали в розыгрыше «Улицы миллионеров». Эта игра отличается от классических лотерей тем, что в ней побеждают не случайные числовые комбинации, а почтовые индексы. Выигрыш начисляется всем участникам лотереи, которые живут в месте с победившим почтовым индексом.

Так, жители Кэтсфилда в сумме выиграли 14 миллионов долларов (миллиард рублей). После вычета налогов 10 из них получили около 114 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей). 11-й участник — в два раза больше, поскольку купил сразу два лотерейных билета.

Одна из победительниц, Стеф Годфри, рассказала, что потратит приз на поездку за границу с детьми. Другие счастливчики, Марк Холман и его невеста Лаура Лэнсдейл, используют выигрыш для организации свадьбы.

Еще двое удачливых жителей Кэтсфилда — супруги Джанет и Джон Фоул — отдадут часть денег детям, а на оставшуюся часть купят новую кухню и, возможно, билеты в Японию или Норвегию. «Такие деньги в нашей жизни — нечто выдающееся», — признались они.

Ранее сообщалось, что жители штата Иллинойс, США, работающие вместе, неожиданно разбогатели на 350 тысяч долларов благодаря лотерее. Им повезло спустя годы неудач.

