Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:07, 17 февраля 2026Ценности

Звезда «Интернов» показала внешность без макияжа в честь 54-летия

Актриса Светлана Пермякова показала внешность без макияжа в честь 54-летия
Екатерина Ештокина

Фото: @s_permyakova

Российская актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», показала естественную внешность в честь дня рождения. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя артистка снялась в заведении, держа в руках кружку с напитком. Она надела изумрудную шелковую блузу и распустила светлые волосы. Кроме того, звезда отказалась от косметики, демонстрируя натуральную внешность.

Материалы по теме:
Кара настигла: самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
Кара настигла:самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
6 октября 2022
На грани фола. Как бывшая поп-звезда и кумир миллионов Виктория Бекхэм погрязла в долгах и разругалась с сыном?
На грани фола.Как бывшая поп-звезда и кумир миллионов Виктория Бекхэм погрязла в долгах и разругалась с сыном?
25 августа 2022

«Утро. Солнце. Кофе. И я без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце... и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь. Вы делаете мои дни по-настоящему светлыми», — написала знаменитость.

Ранее в феврале Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 килограммов. По ее словам, результатов удалось достичь за счет правильного питания, регулярных прогулок и достаточного количества воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    России потребовалось больше кораблей ВМФ

    Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

    Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

    Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

    У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

    Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

    Буданов захотел заключить быстрый мир с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok