Силовые структуры
11:37, 17 февраля 2026Силовые структуры

Адвокат-решала хотел нажиться на крупном российском бизнесмене

В Красноярске cиловики задержали адвоката, вымогавшего 330 млн у бизнесмена
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярске правоохранители задержали адвоката из Москвы и двоих местных жителей, которые обещали предпринимателю повлиять на решение суда за 330 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники узнали, что коммерческая компания судится за земельные участки на территории бывшего комбайнового завода. Они связались с представителем фирмы и заявили, что адвокат якобы уже обеспечил нужное решение в вышестоящей инстанции. За «содействие» потребовали 330 миллионов рублей.

Однако повлиять на суд они не могли — это был обман. Деньгами мошенники планировали распорядиться по своему усмотрению.

Операцию пресекли сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. Передача первой части суммы — 35 миллионов рублей — проходила под контролем силовиков. Один из фигурантов был задержан с поличным.

По информации «КП Красноярск», обмануть хотели бизнесмена и директора строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова.

