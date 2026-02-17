Певица Анна Asti отправилась в Испанию ради андалузских лошадей

Певица Анна Asti (настоящая фамилия — Дзюба) рассказала, что отправилась в Испанию ради «пополнения семьи». Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи», — поделилась артистка. Она призналась, что планирует построить ранчо «для любителей и профессионалов».

По словам Asti, она с детства мечтала о собственной лошади, но это желание исполнилось лишь в 2025 году. Теперь у певицы 12 лошадей и один пони.

Ранее Анна Asti шуткой ответила на вопрос о пополнении в семействе. Артистка заявила, что сразу же купит детей, как только их начнут продавать в магазинах.