Бывший СССР
08:50, 17 февраля 2026Бывший СССР

Армия России поразила объекты энергетики в Одессе

ВС России поразили объекты энергетики в Одессе и Одесской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Roman Baluk / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетики в Одессе и Одесской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Поражены объекты энергетики Одессы и Одесской области», — сообщают авторы канала. По их информции, комбинированный удар был нанесен при помощи крылатых ракет и ударных дронов «Герань».

Также сообщается, что в части Одессы после удара пропал свет.

Ранее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что в результате ударов дронов, совершенных в ночь с 14 на 15 февраля на Одессу, были повреждены административные объекты железнодорожной станции.

