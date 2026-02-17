Реклама

11:00, 17 февраля 2026Россия

Боец рассказал о возвращении на СВО после ранения в составе батальона для выздоравливающих

RT: Российский боец получил ранение при взрыве дрона ВСУ и вернулся на фронт
Елена Торубарова
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Москва получил ранение при взрыве дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вернулся на фронт в составе батальона для выздоравливающих. Его историю публикует RT.

Россиянин был в группе подвоза — ежедневно поставлял военнослужащим еду, воду и боеприпасы. Во время одного из выездов получил ранение.

«Была ротация. Подъехала машина — багги. И в момент, когда она подъезжала, шум мотора заглушал звук "птицы". И как только она подъехала, остановилась — сразу хлопок и ранение», — вспомнил Москва.

С его слов, после ранения он оказался в батальоне для выздоравливающих. А когда президент России Владимир Путин объявил о формировании войск беспилотных систем, решил служить в их составе. Сейчас Москва — в группе «Контора» группировки войск «Запад». После ранения он научился управлять FPV-дронами и, выполняя первую же боевую задачу, уничтожил украинскую «Бабу-ягу».

Ранее замкомандира ОСН «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывным Атаман вернулся в зону СВО после ранения с разрывом органов. Известно, что он участвовал в освобождении Донбасса в 2014 году, дважды заходил в сирийскую Пальмиру и штурмовал аэропорт в Гостомеле в 2022-м.

