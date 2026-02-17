Риски корпоративных дефолтов в России резко выросли

«Известия»: Под угрозой дефолта находятся до четверти облигаций компаний в РФ

Под угрозой дефолта находятся до четверти от всех корпоративных облигаций в России, годом ранее их доля была в полтора-два раза меньше. Об этом со ссылкой на опрошенных брокеров пишут «Известия».

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев считает, что за год показатель вырос с 15-18 до 25 процентов. Основатель финансовой платформы Finbazar Владислав Никонов приводит более скромные цифры — рост с 10-12 до 20 процентов.

Он связал тенденцию с активным выпуском бумаг второго и третьего эшелонов, то есть с умеренным и высоким риском. В последнем случае речь идет о малоизвестных или финансово нестабильных компаниях, предлагающих высокий доход. Вместе с тем главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин отметил, что надежными уже нельзя считать даже некоторые облигации с рейтингом А, не говоря уже про то, что ниже.

Управляющий директор по долговым рынкам капитала «Финама» Мария Романцова оценивает долю облигаций с риском дефолта в 15 процентов, но признает, что минувший год стал рекордным по дефолтам для российского рынка. В общей сложности обязательства не были исполнены по 48 случаям. Чаще всего проблемы возникают в девелопменте, коммерческой недвижимости, логистике, автоперевозках, лизинге и торговле.

Как объяснил Зиновьев, если обязательства не исполняются в течение десяти рабочих дней, то есть компания не выплатила купон или не вернула номинал, то инвестор вправе потребовать досрочного погашения. Если оно не происходит, начинается судебная процедура, за которой следует банкротство. Однако разбирательство по поводу возвращения средств может длиться месяцы и даже годы, а шансы на полную компенсацию, как показывает практика, невелики, иногда инвестор не получает вообще ничего.

На прошлой неделе только за два дня о дефолте сообщили четыре российские компании. В двух случаях эмитенты сослались на проблемы с получением средств от своих клиентов.