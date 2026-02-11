Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

Forbes: За два дня четыре компании в РФ допустили дефолты из-за нехватки денег

Сразу четыре российские компании допустили дефолты в последние два дня, то есть 10 и 11 февраля. Невыплаты затронули как купонные доходы, так и погашение номинальной стоимости ценных бумаг, пишет Frank Media.

«Вератэк» задержал выплату шестого купона облигаций серии БО-01 на сумму 32,41 миллиона рублей. У машиностроительного холдинга отсутствуют деньги на исполнение своих обязательств, неделей ранее он уже допустил дефолт на такую же сумму по выплате пятого купона облигаций той же серии.

«Ландскейп констракшн хаб» не смог выплатить 13-й облигации серии БО-01 на 1,274 миллиона рублей. Ситуацию в ландшафтной компании объяснили задержкой оплаты услуг со стороны клиентов.

Племенной завод «Пушкинское» задержал выплаты по 16-му купону и части номинальной стоимости четырехлетнего выпуска облигаций БО-01, их совокупный размер составляет 38,8 миллиона рублей. Дефолт объяснили срывом сделки по продаже 100-процентной доли компании новому владельцу.

Также произвести частичное досрочное погашение облигаций серии 001Р-01 и выплатить девятый купон не смог «ГазТрансСнаб» — в совокупности это 15,77 миллиона рублей. Компания сослалась на задержку в поступлениях средств от покупателей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская предположила, что в этом году количество дефолтов на российском рынке увеличится, поскольку жесткая монетарная политика Центробанка, в первую очередь высокая ключевая ставка, сказывается на платежеспособности контрагентов.

Ранее крупнейший российский застройщик «Самолет» обратился за помощью в правительство. По данным СМИ, компания просит предоставить ей в обмен на блокирующий и даже больший пакет акций, льготный кредит на сумму 48-50 миллиардов рублей для исполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками.