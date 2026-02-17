Реклама

14:45, 17 февраля 2026Силовые структуры

Десятки миллионов и землю экс-полицейского просят обратить в доход государства

В Петербурге имущество и деньги экс-полицейского просят обратить в доход России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Шуравин

Юрий Шуравин. Фото: Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прокуратура просит обратить имущество и деньги бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД России по Красносельскому району города Юрия Шуравина в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о земельном участке в Ленинградской области, жилом доме на нем и автомобиле Mercedes-Benz GLE, а также денежных средствах в размере 38 миллионов рублей.

Проведенная прокуратурой проверка установила, что с 2010 по 2020 год законный доход семьи Шуравиных должен был составить 59 миллионов рублей. Однако Шуравины потратили такую сумму на одну только покупку движимого и недвижимого имущества. Потому истец настаивает, что Шуравины имели дополнительный доход.

По версии следствия, Шуравин, находясь в должности начальника ОЭБиПК, получал взятки за покровительство предпринимателя, который занимался розничной торговлей табачных изделий.

Ранее был раскрыт срок для продавшего права россиянам на миллиард рублей «золотого гаишника».

