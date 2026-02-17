Девушка поужинала салатом со странным привкусом и пережила «самый отвратительный момент»

Пользовательница Reddit с ником Rachymoo рассказала о неудачном ужине со своим бойфрендом. Они отправились в мясной ресторан, чтобы отпраздновать покупку молодым человеком новой машины, однако в итоге вечер закончился ужасной рвотой.

«Мой салат показался мне немного странным на вкус, но я не придала этому особого значения. Мы поели, сели в машину и тут у меня сильно заболел живот. Я сказала парню, что мне нужно в туалет, поэтому мы помчались домой, поскольку мы были в 15 минутах езды. Однако уже через считанные минуты меня начало очень сильно тошнить», — написала автор.

Понадеявшись, что тошнота пройдет, девушка не стала просить бойфренда остановиться, однако вскоре пожалела об этом. Ее вырвало прямо на себя, хотя она и пыталась сдержать позывы, чтобы не испачкать салон нового автомобиля. Вскоре к ее горлу подкатила новая волна рвавшегося наружу ужина.

«Рвота брызнула мне фонтаном на лицо, да так сильно, что я не могла открыть глаза. Она была повсюду: на волосах, на лице, на теле, на телефоне и сумочке. Мой парень завез меня домой и поехал мыть машину. Я умылась и пошла в душ, но меня начало рвать снова. Слив засорился, из-за чего мне пришлось собирать рвоту руками и выбрасывать ее в унитаз. Это был буквально один из самых отвратительных моментов в моей жизни», — заключила автор.

