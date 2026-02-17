Реклама

Бывший СССР
15:58, 17 февраля 2026Бывший СССР

Экс-министр Украины потребовал от Киева и Запада признания Донбасса российским

Экс-министр Украины Азаров: Киев и Запад должны признать новые регионы РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украина и страны Запада обязаны признать легитимными результаты референдумов, которые прошли в новых российских регионах. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, на переговорах в Женеве планируется обсуждение территориального вопроса. «Тот же Зеленский сначала заявляет, что он согласен уступить территорию, потом выдает — не согласен. А причем тут, согласен он или нет? Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы», — написал он.

Азаров отметил, что де-факто согласия Украины и Запада уже не нужно. Однако формально новые российские территории должны быть признаны на международном уровне, чтобы избежать возможных конфликтов в будущем.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший банкир Андрей Онистрат заявил, что гражданам Украины не следует думать и говорить на русском ради окончания конфликта. «Как только вы перестанете думать и говорить по-русски, война сразу закончится», — отметил он. Офицер также добавил, что из-за подобных высказываний его считают сумасшедшим.

