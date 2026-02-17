Экс-министр Украины Азаров: Киев и Запад должны признать новые регионы РФ

Украина и страны Запада обязаны признать легитимными результаты референдумов, которые прошли в новых российских регионах. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, на переговорах в Женеве планируется обсуждение территориального вопроса. «Тот же Зеленский сначала заявляет, что он согласен уступить территорию, потом выдает — не согласен. А причем тут, согласен он или нет? Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы», — написал он.

Азаров отметил, что де-факто согласия Украины и Запада уже не нужно. Однако формально новые российские территории должны быть признаны на международном уровне, чтобы избежать возможных конфликтов в будущем.

