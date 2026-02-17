Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 17 февраля 2026Мир

Еврокомиссия подтвердила новые планы по санкциям против России

Еврокомиссия подтвердила планы принять 20-й пакет санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) намерена утвердить новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Об этом на ежедневном брифинге для прессы заявил официальный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Ануар Эль-Ануни, сообщает The Guardian.

«Мы действительно намерены принять его до 24 февраля», — сообщил дипломат, напомнив о заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. По словам Эль-Ануни, государства — члены ЕС в настоящее время обсуждают этот вопрос.

20-й пакет рестрикций приурочат к четвертой годовщине начала российской специальной военной операции на Украине. В Брюсселе заявляют, что целью новых мер станет дальнейшее лишение России «средств, товаров и технологий», необходимых для ведения боевых действий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В военной комендатуре российского региона прогремел взрыв

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Стало известно о пострадавших при взрыве в военкомате российского региона

    Вышедший из тюрьмы Ефремов сыграет главную роль в новом сериале

    Ракетные удары России поставили украинский бизнес на грань выживания

    В России завирусился роман 130-летней давности

    Бездомная собака привела полицейских к потерявшемуся трехлетнему мальчику

    В российском регионе загадочно пропала чиновница

    В России вырос спрос на машины с пробегом из одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok