Еврокомиссия подтвердила новые планы по санкциям против России

Еврокомиссия подтвердила планы принять 20-й пакет санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) намерена утвердить новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Об этом на ежедневном брифинге для прессы заявил официальный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Ануар Эль-Ануни, сообщает The Guardian.

«Мы действительно намерены принять его до 24 февраля», — сообщил дипломат, напомнив о заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. По словам Эль-Ануни, государства — члены ЕС в настоящее время обсуждают этот вопрос.

20-й пакет рестрикций приурочат к четвертой годовщине начала российской специальной военной операции на Украине. В Брюсселе заявляют, что целью новых мер станет дальнейшее лишение России «средств, товаров и технологий», необходимых для ведения боевых действий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

